ابتكار بيجامة ذكية لتحديد أسباب الأرق

ابتكر علماء جامعة ماساتشوستس الأمريكية بيجامة ذكية، يمكن بواسطتها تحديد اضطرابات النوم واكتشاف السبب الفسيولوجي للأرق.

ويقول المبتكرون، إن هذه البيجامة تحدد سبب الأرق لأنها قادرة على مراقبة نبضات القلب وعملية التنفس وحتى وضعية النوم. ويمكن لهذه الملابس أن "تساعد الذين يعانون من الأرق والأطباء على فهم سبب اضطراب النوم وتصحيح ظروف نوم الإنسان".

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كما يشير الخبراء إلى أنه إلى الآن، لم تظهر ملابس تسجل المؤشرات الحيوية للإنسان خلال النوم. وحاليا، تتم مراقبة حالة الذين يعانون من الأرق في المختبر بمساعدة الأجهزة.

وزود المبتكرون هذه البيجامة الذكية بأجهزة استشعار عديدة، تشكل مع بعضها شبكة مع لوحة إلكترونية مطبوعة على أحد أزرارها. تنتقل المعلومات من هذه الأجهزة إلى مستقبل صغير بواسطة "Bluetooth".

ويشير الأطباء إلى أن الذين يعانون من الأرق هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الأعصاب، بما فيها مرض ألزهايمر، وكذلك الاضطرابات النفسية والاكتئاب.

ومن المفترض أن تعرض هذه البيجامات في آخر أيام المؤتمر الـ 257 للجمعية الكيميائية الأمريكية، الذي ينعقد أيام 31 مارس-4 أبريل 2019.

المصدر: ميديك فوروم