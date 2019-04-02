اكتشاف "دين غامض" أغرقت متعلقاته بالقرب من جزيرة الشمس

اكتشف علماء الآثار دليلا مذهلا على وجود مجتمع قديم في بوليفيا عبد آلهة دينية، وأقام لها طقوسا قبل مئات السنين من وصول أمبراطورية الإنكا.

ومن خلال الغوص بالقرب من جزيرة الشمس في بحيرة "تيتيكاكا"، عثر العلماء على مجموعة من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى عام 500 ميلادي، بما في ذلك محارق بخور على شكل أسد الجبال، وذهب وزخارف وأحجار حلي وبقايا صغير اللاما.

'...the elite of the region’s #Tiwanaku state boated out to the reef and sacrificed young llamas, seemingly decorated for death, and made offerings of gold and exquisite stone miniatures to a ray-faced deity, as incense billowed from pottery pumas.' https://t.co/o0bFx0YdKXpic.twitter.com/fZ984yzyvF — Pythika (@Pythika) April 1, 2019

Hints of mysterious religion discovered in world’s highest lake. Gold artifacts, precious shells, and evidence of animal sacrifice in Lake Titicaca point to a belief system that helped organize the ancient Tiwanaku state, researchers claim. https://t.co/Wtb1kat7edpic.twitter.com/taryt4drXW — Sherry Chandy (@DrSherryChandy) April 2, 2019

ويشير هذا الاكتشاف إلى أن شعب تيواناكو الذي عاش في المنطقة، مارس دينا منظما يسبق الإنكا منذ فترة طويلة، وربما كان أول من فعل ذلك في المنطقة.

وتقول الورقة البحثية الجديدة التي نشرت في مجلة "National Academy of Sciences"، إن العلماء أجروا حفريات تحت الماء في الشعب المرجانية "the Khoa Reef"، باستخدام التصوير الضوئي ثلاثي الأبعاد لرسم خارطة للموقع.

Penn State University/ TEDDY SEGUIN

Penn State University/ TEDDY SEGUIN

وعلى الرغم من أن هذه المنطقة عرفت بالإنكا، إلا أن العلماء يقولون إن شعب تيواناكو هو الذي اختار هذا الموقع أولا كمكان للعبادة.

وقال خوسيه كابريلز، الأستاذ المساعد في علم الإنسان في جامعة ولاية بنسلفانيا: "غالبا ما يربط الناس جزيرة الشمس بالإنكا لأنها كانت مكانا مقدسا مهما، ولأنهم تركوا وراءهم العديد من المباني والعروض الاحتفالية في هذه الجزيرة وحولها".

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وأضاف كابريلز قائلا: "يوضح بحثنا أن شعب تيواناكو، الذي ازدهر حول بحيرة تيتيكاكا بين 500 و1100 ميلادي، كان أول من قدم أشياء ذات قيمة للآلهة الدينية في المنطقة".

وباستخدام جرافة مائية، استعادوا عددا كبيرا من كنوز شعب تيواناكو، بما في ذلك محارق البخور الخزفية المصممة على شكل فهد، واللاما التي كانت أضحية للآلهة، والزخارف.

وبحسب علماء الآثار، فإن أسد الجبال كان رمزا دينيا هاما، ومن المحتمل أن تكون جميع هذه الآثار المكتشفة قد تم إغراقها عن قصد.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الآثار المكتشفة على فهم أوسع لطقوس دين تيواناكو، وسلوك المجتمع الذي سبق الإنكا بمئات السنين.

المصدر: ديلي ميل