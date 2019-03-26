بقايا طفل ونمر قد تقود العلماء إلى قبر الإمبراطور المفقود منذ عقود

عثر علماء الآثار وسط مدينة مكسيكو سيتي على مجموعة من التضحيات التي قدمها شعب الأزتك للآلهة، والتي قد تقودهم إلى اكتشاف أكثر إثارة ظل مخفيا سنوات طوال.

وتشمل القرابين التي اكتشفت حديثا، نمرا مزخرفا يرتدي زي محارب، وطفلا يرتدي ملابس تشبه إله الحرب لدى شعب الأزتك وشعار إله الشمس.

Exclusive: Aztec war sacrifices found in Mexico may point to elusive royal tomb https://t.co/nBcb6rfdchpic.twitter.com/7fWQgSgo8N — Reuters Top News (@Reuters) March 25, 2019

كما عثر العلماء في القبر الذي تم استكشافه جزئيا، على مجموعة من السكاكين صنعت من الحجر الصوان المصقول، مرصعة باللؤلؤ والأحجار الكريمة.

Reuters

Reuters

ويقول الخبراء إن القبر كان موجودا في السابق أمام المعبد الذي تقول الحسابات التاريخية إنه كان استراحة ملوك الأزتك، بما في ذلك الإمبراطور "آزيت أهويتزوتل".

وكان أهويتزوتل، الذي حكم بين عامي 1486 و1502 ميلادي، واحدا من أعظم جنرالات الأمريكيتين قديما، وفقا للسجلات التاريخية.

وفي حال تأكد أن الموقع كان مدفنا ملكيا، فسيصبح أول علامة تاريخية لم يعثر على مثيل لها بعد، على الرغم من عقود من الحفريات.

Reuters

Reuters

ويشير العلماء إلى أن هذه القرابين وضعها كهنة الأزتك منذ أكثر من خمسة قرون في منصة دائرية، خلال طقوس أقاموها عقب قرار أعظم امبراطور في الحضارة المكسيكية القديمة، لاسترضاء الآلهة.

وقال كبير علماء الآثار، ليوناردو لوبيز لوغان، لوكالة رويترز، إن مواصلة البحث والتنقيب في الموقع ستنتج المزيد من الآثار الغنية التي تعود لأعظم أباطرة الأزتك، الذي ظل مفقودا منذ عقود.

المصدر: ديلي ميل