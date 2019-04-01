أنباء عن اختبار عربة "بي إم بي" الروسية الجديدة في سوريا

أفاد جنود من الجيش العربي السوري ومدونون سوريون بأن عربة "بي إم بي" (كورغانيتس-25) الروسية الجديدة، خضعت لاختبارات ميدانية في ظروف الصحراء بسوريا.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية والشركة المصنعة للعربة على المعلومات التي تم تداولها على مواقع الإنترنت.

وتعد "كورغانيتس-25" منصة مجنزرة متعددة المهام بوزن 25 طنا. وتم تصميمها في شركة "تراكتورني زافودي" الروسية، لتشكل أساسا لعدة نماذج من مدرعات الجيش الروسي، بما فيها عربة "بي إم بي" وناقلة أفراد مدرعة ومدفع عيار 125 ملم ذاتي الحركة ومضاد للدبابات.

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وسبق لعربة "كورغانيتس-25 " الروسية الواعدة أن شاركت في الاستعراضات العسكرية في الساحة الحمراء يوم 9 مايو الماضي، حيث تم تزويدها بمدفع 30 ملم أوتوماتيكي من طراز "بوميرنغ-بي إم" ورشاش ثقيل وصواريخ "كورنيت" مضادة للدبابات.

ويمكن أن يعمل مدفع "بوميرنغ-بي إم" كروبوت قادر على كشف الهدف ومرافقته وتدميره بشكل مستقل.

يذكر أن وحدات الجيش الروسي يتوقع أن تتسلم عربات "بي إم بي" (كورغانيتس) المنتجة على دفعات بحلول عام 2021.

المصدر: روسيسكايا غازيتا