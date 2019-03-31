روسيا بصدد تصميم قذيفة جديدة مضادة للدبابات توجه لاسلكيا

كشف مدير مكتب "نوبلمان" للتصاميم، فاليري ماكييف، أن مهندسي المكتب بدأوا العمل على تصميم قذيفة موجهة جديدة، من شأنها أن تحل مكان قذيفة "كوبرا" الموجهة المضادة للدبابات.

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وقال ماكييف إن قذيفة "إنوار" الجديدة الموجهة لاسلكيا عيار 125 ملم، التي اخترعها مهندسو المكتب، ازداد تأثيرها شديد الانفجار أضعافا عن سابقاتها، كما ازداد تأثير شظاياها، بفضل استخدام متفجرات ذات طاقة عالية موضوعة داخل حيز محدود. وزادت فاعليتها القذيفة عن سابقاتها بمقدار 3 أضعاف، بفضل ارتفاع دقة إصابة الهدف.

وأشار ماكييف إلى أن أول قذيفة موجهة ضد للدبابات صممت في الاتحاد السوفيتي عام 1975. وأسماها الناتو آنذاك بـ "Songster" (المغني) لصوت مميز كانت تطلقه.

وقدمت تلك القذيفة آنذاك للدبابات الروسية تفوقا على مثيلاتها الأجنبية على مسافات تقل عن 5 كيلومترات، حيث يعد استخدام القذائف الجوفاء أمرا غير فعال.

ثم حلت قذيفة "ريفليكس" التي تخرق الدروع بسماكة 900 ملم محل "كوبرا" في سلاح المدرعات السوفيتي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا