 
مباشر

يتفوق على نظيره الإيراني.. أطول كهف ملحي في العالم (صور)

العلوم والتكنولوجيا

يتفوق على نظيره الإيراني.. أطول كهف ملحي في العالم (صور)
Reuters Nir Elias
أطول كهف ملحي في العالم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnco

سجّل كهف "ملحم" الواقع في جبل سدوم على البحر الميت، رقما قياسيا عالميا لأطول كهف ملحي في العالم، بعد دراسة استقصائية قام بها نحو 80 متطوعا من 9 دول.

ويتميز الكهف بوجود ممرات يبلغ طولها 10 كم، مع مجموعة من الصواعد والهوابط الملحية، وما لا يقل عن مئة غرفة مختلفة، يصل طولها إلى 5665 مترا.

© REUTERS / Nir Elias

وتعد كهوف الملح من السمات الجيولوجية النادرة، وعادة لا تمتد لمسافة أطول من ميل واحد.

© REUTERS / Nir Elias

وتفوق كهف "ملحم" على حامل الرقم القياسي السابق، كهف "العراة الثلاثة" (Namakdan) الواقع في إيران، والذي يبلغ طوله 6.85 كم.

© REUTERS / Nir Elias

وأوضح الباحثون أنهم عملوا مدة 10 ساعات تحت الأرض، مع الزحف عبر قنوات الملح الجليدية وتجنب الصخور المالحة.

© REUTERS / Nir Elias

وتجدر الإشارة إلى أن تقنيات التأريخ بالكربون المشع، وجدت أن تاريخ بقايا الخشب الموجودة داخل الكهف، يعود إلى زهاء 7 آلاف عام، ما يعطي فكرة تقريبية عن تاريخ تشكل الكهف.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تقرير: سعيد بوتفليقة حكم من وراء حجاب