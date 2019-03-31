ابتكار "طبق طائر" بسرعة فرط صوتية (فيديو)

ابتكر مهندسان من رومانيا "طبقا طائرا" وصفوه بأنه أسرع من الصوت وله قدرة عالية على المناورة، ويذكرنا بالمركبات الفضائية في الأفلام السينمائية الخيالية.

وأطلق المهندسان الرومانيان، يوسف تابوزي ورزفان سابي، على مبتكرهم اختصارا "ADIFO" أو (All-DIrectional Flying Object) أي (الجسم الذي يطير في جميع الاتجاهات).

ويزود الطبق الطائر بأربع مراوح رئيسة، ويمكنه التحليق مثل الدرون ببطء ولكن بقدرة عالية على المناورة. وله في جزئه الخلفي محركان نفاثان على أمل أن يطير الطبق بسرعة تفوق سرعة الصوت، وهذا ما يسمح به شكله الدائري الانسيابي، مع بعض الاستطالة الأفقية وانخفاض السمك باتجاه الحواف.

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كما زود هذا الابتكار بمحركين نفاثين مساعدين على كل جانب، لضمان سرعة الاستدارة في أي اتجاه، وعند الضرورة الانقلاب رأسا على عقب.

وتستخدم هذه المنظومة في توجيه المسابير الفضائية، ولكنها لم تستخدم إلى الآن في الطائرات. أي قد يصبح هذا الجهاز أسرع جهاز طائر بقدرة مناورة عالية.

واجتاز هذا النموذج الأولي (قطره 1.2 متر) الاختبارات اللازمة بنجاح، ووفقا للمبتكرين، سيتسع بشكله الكامل لعدد من الركاب.

المصدر: فيستي. رو