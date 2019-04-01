اكتشاف بيض دجاج عمره 2500 سنة

عثر علماء آثار صينيون خلال عمليات الحفر الجارية في مقبرة مدينة ليان على بيض دجاج في إناء، يقدر عمره بـ 2500 سنة.

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ويقول العالم شو هانمين: "تم تحليل محتويات الإناء (جرة) الذي عثرنا عليه باستخدام الأشعة السينية، واتضح أن قشور البيض في الجرة سليمة، باستثناء بيضة واحدة. ولكن البياض والصفار تحللا منذ زمن بعيد".

ووفقا لخبراء الآثار في متحف نانكين التاريخي، يمكن أن يكون البيض الذي عثر عليه علماء الآثار في ليان، قد دفن مع شخص كان من المدمنين على أكل البيض في حياته. ويعد الصينيون البيض رمزا لولادة حياة جديدة، لذلك قد يرمز البيض في الجرة إلى استمرارية الحياة.

وسبق لعلماء الآثار الصينيين العثور على بيض دجاج خلال عمليات حفر في مدافن المدن القديمة. وفي عام 2015، عثروا في محافظة غويتشو في جنوب غرب الصين على بيضة سليمة عمرها 2000 سنة، وعندما حاولوا تنظيفها باستخدام فرشاة خاصة، تحولت إلى غبار.

المصدر: نوفوستي