اكتشاف "كنز مذهل" عمره يزيد عن 500 مليون عام

اكتشف علماء الآلاف من الحفريات التي تظهر تفاصيل مذهلة للكائنات الحية البحرية في الصين.

وتمثل الحفريات المكتشفة حديثا، مجموعة من الأنواع التي عاشت منذ ما يقارب 518 مليون سنة، خلال فترة كانت تشهد طفرة في أشكال الحياة على الأرض.

Unknown species found in new treasure trove of fossils found in China

The well-preserved Qingjiang site is helping scientists to fill gaps in the fossil record and provide a clearer picture of some of the earliest animal ecosystems.https://t.co/QKTBggDnuypic.twitter.com/otCocfrFWp — Discover China (@discoverchina01) March 22, 2019

It's #FossilFriday, a perfect time to share news of the Qingjiang fauna, a newly discovered Early #Cambrian fossil fauna in China. Like the #BurgessShale, this fauna preserves hard- and soft-bodied organisms - many of which are completely new to #science!https://t.co/IcZteT7wdApic.twitter.com/OWBNHzO3e2 — Dr. Rod Taylor (@FossilRod) March 22, 2019

Incredible new find at Qingjiang in China of Early #Cambrian comb jelly fish discovers over 50 new animals previously unknown to science. https://t.co/wGKzKOzrzLpic.twitter.com/xc4AVHYDA0 — Paul Carney (@PaulCarneyArts) March 21, 2019

ويقول العلماء إن هذه الحفريات قد تكشف عن تفاصيل جديدة حول الحياة المبكرة خلال الفترة المعروفة باسم انفجار الكامبري.

وعثر العلماء على الحفريات في الصخور على ضفة نهر "Danshui"، في مقاطعة "Hubei" في جنوب الصين.

ومن بين الحفريات المكتشفة، أشكال بدائية من قنديل البحر والإسفنج وشقائق نعمان البحر، والديدان والطحالب واللافقريات الصغيرة التي تسمى "كينوهينش" أو "تنين الطين" والمفصليات.

A trove of #Cambrian fossils has been unearthed in China, revealing more than 50 previously unknown animal species. Read the research: ($) https://t.co/MZWUM12Gwk#geologypic.twitter.com/ljUDIV9Lpp — Science Magazine (@sciencemagazine) March 21, 2019

For #FossilFriday, here’s a phylogenetic tree I made of most Onychophora. Hallucigenia is H. I included a guess for where new Qingjiang Lobopodian would be based on its limbs, but who knows.#Palaeontologypic.twitter.com/rw1LppPDfy — Prehistorica (Christian M.) (@Prehistorica_CM) March 22, 2019

ويعتقد العلماء أن الصخور تظهر ما حدث في انهيار طيني وقع منذ أكثر من 500 مليون عام، عندما شهدت الحياة على الأرض موجة هائلة من التنوع في أشكالها، تعرف باسم "الانفجار الكامبري".

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وتشمل الحفريات المكتشفة حتى الآن، البالغ عددها 3551 نحو 101 نوع، منها 53 نوعا غير معروف من قبل العلماء.

وتشير الدراسة إلى أن موقع "Qingjiang" الذي عثر فيه على الحفريات، فريد من نوعه لأنه لا يشمل فقط حفريات محفوظة جيدا، ولكنه يضم أيضا كائنات رخوة.

وبحسب العلماء، فإن الجوانب الفريدة في "Qingjiang" لديها قدرة على تقديم فهم كبير لتطور الحيوانات في وقت مبكر من الحياة.

وكتبت الدكتورة، أليسون دالي، عالمة الحفريات المهتمة بالانفجار الكامبري في جامعة لوزان بسويسرا: "يوفر كنز سلالة Qingjiang الحيوية فرصة مثيرة لاستكشاف كيف أثر علم الأحياء القديمة على الهيكلة البيئية، والدوافع التطورية للكائنات الحية خلال الانفجار الكامبري".

المصدر: ديلي ميل