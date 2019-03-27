شركة بيلاروسية تستعرض قدرتها على تطوير مقاتلة "سو-25" التكتيكية

تعمل شركة "OAO 558" البيلاروسية على تحديث الطائرات الحربية القديمة، لتكتسب ملامح حديثة وإمكانات قتالية ومواصفات تقنية جديدة.

وتكشف الشركة (مصنع إصلاح الطائرات) في معرض "MILEX-2019" الذي سيقام قريبا في العاصمة البيلاروسية مينسك، عن قدرتها على تحديث طائرة "سو-25" التكتيكية روسية الصنع المسماة بـ "الدبابة الطائرة".

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وطالت عملية التحديث بالدرجة الأولى الحقل المعلوماتي لمقصورة الطيار، حيث استبدل جهاز التسديد القديم بآخر رقمي. كما استبدلت لوحة العدادات التناظرية بلوحة جديدة تتضمن 3 عدادات متعددة المهام تعمل بالكريستالات السائلة.

ويُظهر اثنان من العدادات حالة أنظمة الطائرة ومعلومات الملاحة والطيران والتسديد. أما الثالث، فيعد احتياطيا يمكّن الطيار من قيادة الطائرة في ظروف الطوارئ.

ويسمح تزويد المقاتلة بمنظومة الملاحة والتسديد "إس إن-25" بالوصول إلى منطقة إطلاق النار إلى الهدف من مسافة 100 كيلومتر، بدقة 5-15 مترا بدلا من دقة 100 متر سابقا.

وتسمح أجهزة الملاحة والتسديد بقذف القنابل في أي طقس ومن ارتفاع 7000 متر. كما تتيح استخدام الأسلحة القديمة والحديثة، بما فيها صواريخ "أر-73" جو-جو وصواريخ "خا-29 تي" جو-أرض، والقنابل الموجهة "كاب-500".

يذكر أن شركة "OAO 558" البيلاروسية تتخصص في إصلاح وتطوير طائرات: "سو-22"، "سو-25"، "سو-27"، "سو-30"، "ميغ-29"، ومروحيات: "مي-8"، "مي-24"، "مي-35".

المصدر: سلاح روسيا