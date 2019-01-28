بالفيديو.. مقاتلة روسية تعترض طائرة حربية أمريكية فوق بحر البلطيق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من نوع "سو-27" نفذت اليوم الاثنين عملية اعتراض طائرة استطلاع حربية أمريكية فوق مياه بحر البلطيق.
وقالت الوزارة، في بيان بهذا الصدد: "رصدت الوسائل الروسية لمراقبة المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر البلطيق هدفا جويا كان يقترب من حدود الاتحاد الروسي. ولاعتراضه أقلعت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوام القوات الدورية للدفاع الجوي".
وأضافت الوزارة أن "طاقم المقاتلة الروسية اقترب من الهدف الجوي بمسافة آمنة وحدد أنه طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية الأمريكية من نوع P-8A Poseidon".
وشدد البيان على أن المقاتلة الروسية، وبعد ابتعاد الطائرة الأجنبية عن حدود الاتحاد الروسي، عادت بسلام إلى قاعدتها".
المصدر: RT