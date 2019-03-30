وزير روسي يكشف عن أول دولة مرشحة لاقتناء أحدث مقاتلة روسية

لم يستبعد وزير الصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، تصدير مقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس إلى دول أخرى، مشيرا إلى أن الهند قد تغدو أول بلد تتعاون معه روسيا في هذا المجال.

إقرأ المزيد

وأضاف مانتوروف قائلا إن "المواصفات المميزة التي تمتلكها المقاتلة الروسية تمنحنا قدرة على تطوير هذا التعاون المثمر".

وأكد الوزير على أن الأولوية في هذا المجال تمنح لتحقيق مصالح وزارة الدفاع الروسية واحتياجاتها من الطائرات الحربية الحديثة.

وأشار مانتوروف إلى أنه من المتوقع أن تتسلم القوات الجوية والفضائية الروسية، نهاية العام الجاري، أول دفعة من طائرات "سو-57" أنتجت على دفعات.

وكشف عن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس لأول مرة في معرض "ليما-2019" العسكري الدولي الذي يقام حاليا في ماليزيا، حيث أطلع رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، على مواصفاتها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا