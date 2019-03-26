روسيا تكشف لأول مرة عن طائرة استطلاع مسيرة ضخمة في معرض عسكري

أفادت شركة "كرونشتاد" الروسية بأن معرض "ليما-2019" العسكري الدولي سيشهد الكشف عن طائرة استطلاع روسية ضخمة من دون طيار.

وقال ناطق باسم الشركة إن طائرة الاستطلاع الروسية "أوريون-إي" من دون طيار، سيكشف عنها في معرض "LIMA 2019" باعتباره من أضخم المعارض العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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وأضاف الناطق أن الطائرة تتميز بقدرتها على البقاء في الجو لـ 24 ساعة. وبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع طنا واحدا، والوزن الأقصى للحمولة المفيدة 200 كيلوغرام.

وتخصص الطائرة، حسب الناطق، للاستطلاع الجوي والقيام بدوريات في الجو وتحديد إحداثيات الأهداف البرية والمسح الطوبوغرافي للأرض.

يذكر أن معرض "ليما-2019" يقام في الفترة ما بين 26 و30 مارس الجاري، في جزيرة لانغ كافي في ماليزيا. وزار الدورة السابقة للمعرض 280 ألف شخص من 49 بلدا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا