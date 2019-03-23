استنساخ "شارلوك هولمز كلاب الشرطة" في الصين!

استنسخ علماء صينيون ما يسمونه "شارلوك هولمز كلاب الشرطة"، في محاولة لإنتاج كميات كبيرة من كلاب مكافحة الجرائم.

ويقول العلماء إنهم يأملون في خفض أوقات تدريب كلاب الشرطة في الصين، والتكاليف المترتبة على ذلك.

وفي التجربة، استخدم فريق البحث جينات كلب يبلغ من العمر 7 سنوات، اسمه "Huahuangma"، تميز بحصوله على سلسلة من الجوائز للمساعدة في تتبع حالات إجرامية متعددة، لإنتاج كلبة اسمها "كونكسون".

ووُلدت "كونكسون" في ديسمبر الماضي، وأظهرت بالفعل أنها لا تخاف من الظلام، ولديها إحساس قوي بالرائحة، وهي مهارات يمكن أن تساعد في جعلها من أهم كلاب الشرطة.

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وقال محلل المشروع، وان جيوشنغ، إن الكلبة الصغيرة (أول كلب شرطة مستنسخ في الصين)، تستقر بشكل جيد في بيئتها الجديدة. وأوضح أنها صديقة للإنسان ومتيقظة، وفقا لصحيفة العلوم والتكنولوجيا.

وقاد التجربة علماء شركة "Sinogene" للتقنية الحيوية ومقرها بكين، بالتعاون مع جامعة "يونان" الزراعية.

وفي حديثه مع صحيفة "غلوبال تايمز"، قال تشاو جيان بينغ، الذي يرأس الشركة: "استنساخ كلاب الشرطة يقلل بشكل كبير من أوقات التدريب".

وستخضع "كونكسون"، البالغة من العمر 3 أشهر، لتدريبات مكثفة في مجال الكشف عن المخدرات ومراقبة الحشود والبحث عن الأدلة.

وقالت صحيفة "China Daily" الرسمية، إن "كونكسون" ستصبح كلبة شرطة كاملة عندما يبلغ عمرها نحو 10 أشهر. ويستغرق التدريب عادة زهاء 5 سنوات، بتكلفة تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني، دون أي ضمان للنجاح.

وتأمل شركة "Sinogene" في تحقيق "إنتاج جيد" من كلاب الشرطة المستنسخة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

يذكر أن علماء كوريا الجنوبية أنتجوا أول كلب مستنسخ في العالم، عام 2005.

المصدر: ذي صن