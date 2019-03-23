علماء روس يدرسون مواصفات ألماس النيازك

درس علماء روس مواصفات قطع الألماس التي نشأت نتيجة سقوط النيازك في شرق سيبيريا.

وقال ناطق باسم جامعة سيبيريا الفدرالية، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن تلك القطع عبارة عن بلورات فريدة ناجمة عن اصطدام النيازك بالأرض.

وقام العلماء في جامعة سيبيريا الفدرالية، لأول مرة، بدراسة مواصفات الألماس الذي نشأ نتيجة سقوط النيازك في إقليمي ياكوتيا وكراسنويارسك الروسيين بشرق شمال سيبيريا. وساعدهم في ذلك خبراء من جامعة نوفوسيبيرسك الروسية وعلماء ألمان وكوريون جنوبيون وفرنسيون.

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وقال أحد معدي الدراسة، أرتيوم كوكلين، من جامعة سيبيريا الفدرالية، إن الألماس الطبيعي الكلاسيكي ينشأ عادة مع شرط ارتفاع درجة الحرارة إلى 1000 درجة مئوية، ووجود ضغط جو مرتفع.

أما الألماس الناجم عن سقوط النيازك فينشأ في مركز انفجار النيزك، حيث ترتفع درجة الحرارة وضغط الجو إلى قيم تفوق ما يشكل الألماس الكلاسيكي.

وأضاف كوكلين قائلا إن هناك توقعات بأن تكون المواصفات الميكانيكية لألماس النيزك أعلى من مواصفات الألماس الكلاسيكي. لذلك فإن استخدامه سيسمح برفع الإنتاجية في المجالات المتعلقة بالمعالجة الميكانيكية والحفر. مع ذلك فإن ألماس النيزك ليس له أي قيمة كحجر كريم، لأن لونه أخضر شائب غير شفاف.

المصدر: نوفوستي