منظومة ليزر أوروبية تنتج قوة تعادل عُشر طاقة الشمس

أثبتت التجارب الأخيرة لمنظومة ليزر أوروبية في معهد الفيزياء النووية الروماني أن قدرة المنظومة تخطت 10 بيتاواط (ما يعادل عشر طاقة الشمس).

وأعلنت إدارة المشروع عن قدرات المنظومة في المراسم التي أقيمت، يوم 13 مارس الجاري، بهذه المناسبة في ضواحي العاصمة الرومانية حيث أنشئت المنظومة.

ونقلت وكالة "Agerpres" الرومانية عن مدير المشروع، نيكولاي زامفيرا، قوله: "يسرنا أن نبلغكم نتائج تجربة قدرة منظومة الليزر (ELI-NP) التي تفيد بأن قدرتها بلغت 10.88 بيتا واط، ما يعادل 10 ملايين مليارات واط. ويعني ذلك أن عُشر طاقة الشمس يركز في شعاع ليزر واحد. ويعد ذلك إنجازا علميا بارزا يتحقق لأول مرة في العالم".

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وأشار زامفيرا إلى المنافع الكبيرة التي تكمن في استخدام هذا الإنجاز، كمجال علاج السرطان والتصوير بالرنين المغناطيسي فائق الدقة وإنتاج النظائر المشعة لأغراض التشخيص الطبي وعلاج الأمراض المختلفة، ناهيك عن استبدال التكنولوجيا المكلفة في مجال الطاقة.

يذكر أن عملية تجميع منظومة الليزر في ضواحي بوخارست انطلقت، في سبتمبر عام 2016، لتدخل الآن مرحلتها الختامية.

وتعد منظومة "ELI-NP" مشروعا أوروبيا ضخما تقدر قيمته بـ 356.2 مليون يورو، قدمت منها المؤسسات الأوروبية المالية المختلفة 311 مليون يورو.

المصدر: تاس