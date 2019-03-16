كشف سبب تجمع البريطانيين حول "ستونهنج"

وجد خبراء أن البريطانيين القدامى سافروا من جميع أنحاء البلاد لإحياء أعياد ضخمة بالقرب من هياكل ستونهنج، منذ أكثر من 4 آلاف عام.

وفيما بعد، تميزت الدائرة الحجرية ما قبل التاريخ بريادتها في إحياء مهرجان "غلاستونبري".

وكشفت دراسة تاريخية أجريت على بقايا الخنازير، الحيوان الرئيس في الاحتفال، أن التجمعات جذبت الناس من مئات الأميال.

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ويعتقد الباحثون أن المحتفلين شاركوا في المهرجان من خلال المساهمة بجلب حيوانات من أوطانهم أيضا.

وأظهر تحليل النظائر الشامل لعظام 131 من الخنازير، أنها أُُحضرت من اسكتلندا والشمال الشرقي وغرب ويلز.

ودرس الخبراء 4 مواقع احتفالية تخدم كلا من "ستونهنج" ودائرة الحجر الحديث "أفيبري".

وقال الدكتور ريتشارد مادغويك، قائد الدراسة من جامعة "كارديف": "هذا يدل على حجم الحركة والتعقيد الاجتماعي الذي لم يكن موضع تقدير من قبل. ويمكن عد هذه التجمعات عبارة عن أحداث ثقافية موحدة في جزيرتنا، حيث ينحدر السكان من جميع أنحاء بريطانيا في المناطق المحيطة بهياكل (ستونهنج) لتناول الطعام، الذي نُقل بشكل خاص من منازلهم".

ونُشرت النتائج في مجلة "Science Advances".

المصدر: ذي صن