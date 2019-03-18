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تعرف على روبوت "MetaFly" الشبيه بالحشرات الحقيقية (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

تعرف على روبوت
YouTube
الروبوت الجديد MetaFly
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استعرض مهندس الطيران الفرنسي، إدوين فان ريومبيك، درون "Bionic Bird" قبل خمس سنوات، والذي يتحكم بطيرانه وحركة جناحيه عن بعد، واليوم يستعرض روبوت "MetaFly" الشبيه بالحشرة.

ويزن روبوت "MetaFly" الجديد أقل من 10 غرامات، ويبلغ طوله 19 سنتيمترا وباع جناحيه 29 سم.

ويتم التحكم بطيران هذا الروبوت عن بعد لمسافة 100 متر. وتبلغ سرعة طيرانه القصوى 18 كيلومترا في الساعة.

ووفقا لإدوين فان ريومبيك، فإن جميع أقسام هذا الروبوت مرنة جدا وعمليا غير قابلة للكسر. أما الأجنحة، فتشبه أجنحة اليعسوب ومصنوعة من ألياف الكربون والبوليمر البلوري السائل والبولي بروبيلين الموجه.

المصدر: فيستي. رو

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