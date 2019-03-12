 
مباشر

الكشف عن مدفع هاون سوفيتي نصب على سيارة ميدانية إيرانية (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

الكشف عن مدفع هاون سوفيتي نصب على سيارة ميدانية إيرانية (فيديو)
تويتر مصطفى أحمد
مدفع هاون إيراني ذاتي الحركة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lklz

كشفت إيران لأول مرة في معرض "IQDEX2019" العسكري الذي يقام حاليا في بغداد عن مدفع هاون ذاتي الحركة عيار 81 ملم.

وتتكون المنظومة من مدفع هاون أوتوماتيكي نصب على منصة سيارة بيك آب تكتيكية. وشكل مدفع "2 بي 9 فاسيليوك" سوفيتي الصنع أساسا للمدفع الذي لا يختلف تصميميا عن سابقه السوفيتي إلا بعياره.

صفحة الجولات مصورة

وكشف الإيرانيون في المعرض عن سيارة بيك آب "Aras" إيرانية الصنع، التي نصب علي منصتها المدفع.

وكانت تلك السيارات قد استخدمت في سوريا لحمل الصواريخ المضادة للدبابات أو المدافع ألأوتوماتيكية عيار 23 ملم.

ومن غير المستبعد أن تستخدم تلك المنظومة قريبا في العمليات الحربية ضد الإرهابيين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مطرب تونسي يغني في إسرائيل ويهتف بحياة نتنياهو