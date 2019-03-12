الكشف عن مدفع هاون سوفيتي نصب على سيارة ميدانية إيرانية (فيديو)

كشفت إيران لأول مرة في معرض "IQDEX2019" العسكري الذي يقام حاليا في بغداد عن مدفع هاون ذاتي الحركة عيار 81 ملم.

وتتكون المنظومة من مدفع هاون أوتوماتيكي نصب على منصة سيارة بيك آب تكتيكية. وشكل مدفع "2 بي 9 فاسيليوك" سوفيتي الصنع أساسا للمدفع الذي لا يختلف تصميميا عن سابقه السوفيتي إلا بعياره.

وكشف الإيرانيون في المعرض عن سيارة بيك آب "Aras" إيرانية الصنع، التي نصب علي منصتها المدفع.

وكانت تلك السيارات قد استخدمت في سوريا لحمل الصواريخ المضادة للدبابات أو المدافع ألأوتوماتيكية عيار 23 ملم.

ومن غير المستبعد أن تستخدم تلك المنظومة قريبا في العمليات الحربية ضد الإرهابيين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا