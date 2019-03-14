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الدفاع الروسية: المروحيات الروسية تتزود بصواريخ خفيفة بعيدة المدى

العلوم والتكنولوجيا

الدفاع الروسية: المروحيات الروسية تتزود بصواريخ خفيفة بعيدة المدى
Rostec.ru
صورة أرشيفية
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في خطاب ألقاه في اجتماع الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أن المروحيات الروسية تتزود بصواريخ موجهة خفيفة بعيدة المدى.

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وتحدث وزير الدفاع إلى أعضاء البرلمان الروسي حول العمل الوزاري الناجح على تزويد الجيش الروسي بأسلحة حديثة. وقال إن وحدات الجيش الروسي تسلمت الأعوام الستة الماضية ما يزيد عن 3 آلاف دبابة وغيرها من المدرعات، وأكثر من ألف طائرة ومروحية حديثة، و200 صاروخ باليستي.

وفيما يتعلق بالصواريخ الخفيفة متعددة المهام التي بلغ مدى عملها 15 كيلومترا، فإنها مكّنت من استخدام المروحيات الروسية، حسب شويغو، دون أن تدخل منطقة الدفاع الجوي المعادية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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