شاهد مختبرات "مايكروسوفت" السرية

يوجد عدد قليل من موظفي "مايكروسوفت" في قلب مجمع "ريدموند"، المبنى 87، الذي شهد ولادة كل جهاز تقني، بما في ذلك معدات سطح المكتب والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم بـ "Xbox".

وحصل موقع "Dailymail.com" على لمحة نادرة عن داخل المختبرات، حيث يقوم مصنع صغير بإنتاج أجزاء النماذج الأولية ليلا ونهارا.

Microsoft’s secret test labs revealed: From labs that stick needles in players' hands to measure their muscles to the ‘mini factory’ it uses to build prototypes. Find out everything about Microsoft below. https://t.co/vUyEEcC4L5#Microsoft#thedatapros — The Data Pros (@TheDataPros) March 9, 2019

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وتجري المختبرات داخل المبنى تجارب على عمال مايكروسوفت، لتحليل أصغر حركات الأيدي. وداخل أعماق المبنى، توجد غرف تعيد خلق ظروف الإضاءة والصوت، بما في ذلك الغرفة الأكثر هدوءا في العالم.

وأثناء جولة "Dailymail.com" عبر المبنى، اعترف كريس كوياوسكي، المصمم الرئيس لفريق أجهزة مايكروسوفت، قائلا: "لم أتمكن أبدا من تقديم جولة كهذه من قبل".

وأوضح جون موريس، من فريق تصميم العوامل البشرية في مايكروسوفت، أن المجموعة الواسعة من الاختبارات المعملية يديرها موظفو مايكروسوفت، لإنتاج سماعات الرأس والماوس ولوحات المفاتيح وغيرها من المنتجات.

ويجري استخدام التخطيط الدماغي وتتبع العين، لتحديد كيفية تأثير الربط بين أوضاع أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية، على عبء عمل الدماغ.

وتقوم الشركة بضخ حساسات صغيرة بحجم شعرة الإنسان في عضلات أيدي الموظفين، لضبط كيفية تحركهم أثناء العمل أو ممارسة الألعاب. كما توجد غرفة تشبه الخيال العلمي بمقعد واحد، حيث يتم توجيه 36 كاميرا إلى المشاركين لالتقاط كل تحركاتهم، وأيضا غرفة إضاءة لإعادة ضبط إضاءة كل غرفة.

وتضمنت الجولة زيارة مختبر النماذج، وهو منطقة سرية حيث تقوم مايكروسوفت ببناء العشرات من النماذج الأولية للأدوات الجديدة، للسماح للمصممين بتعديلها. وتوجد أيضا غرفة للرسم بالرش، وغرفة النسيج المستخدم في لوحة المفاتيح.

ويجري إرسال البيانات من المختبر إلى مصانع الإنتاج في الصين مباشرة، لبدء التصنيع.

ويحتوي المبنى أيضا على الغرفة الأكثر هدوءا على وجه الأرض، حيث تقوم شركة مايكروسوفت باختبار الأصوات التي تقوم بتشغيلها.

المصدر: ديلي ميل