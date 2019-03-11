الجيش الروسي يختبر منظومة تكتيكية حديثة للمدافع المضادة للجو (فيديو)

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الاختبارات الحكومية لمنظومة "ديريفاتسيا" التكتيكية الحديثة للمدافع المضادة للجو، تنتهي في نوفمبر المقبل.

وجاء في بيان صدر عن مكتب الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة المدافع عيار 57 ملم ستتزود بها وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات البرية.

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وأشار البيان إلى أن منظومة "ديريفاتسيا" للدفاع الجوي تخصص لمكافحة الصواريخ المجنحة والجوية والطائرات من دون طيار والطائرات والمروحيات التكتيكية، والصواريخ التي تطلقها راجمات الصواريخ وكذلك الأهداف البرية والمدرعات الخفيفة.

وقال البيان إن المنظومة تضم عربة قتالية مجنزرة مزودة بالمدفع سريع الرمي، وذخائر فائقة الدقة عيار 57 ملم وعربة نقل وتعمير وعربة صيانة.

واستطردت وزارة الدفاع قائلة إن منظومة "ديريفاتسيا" ستكون جاهزة لتسليمها لوحدات الدفاع الجوي في القوات البرية الروسية، في نوفمبر المقبل، بعد اختتام اختباراتها الحكومية.

المصدر: تاس