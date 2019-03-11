أسطول روسيا يتزود بأجهزة "البوم" (فيديو)

اختبر مصنع "روس إلكترونيكا" في بطرسبورغ محطة "Filin" (البوم) البصرية الضوئية الخاصة بتشويش أجهزة العدو.

ويشير مصممو محطة 5P-42 "فيلين" إلى أنها قادرة على تحييد أجهزة العدو الخاصة بتحديد الرؤية الليلية وتوجيه الصواريخ المضادة للدبابات، عن طريق تشغيل كشاف ضوئي على السفينة الحربية يؤدي بسطوعه إلى "عمى" الإنسان.

ويقول رئيس قسم الدعم العلمي والتقني لمشاريع التنمية، فلاديمير جاروف، إن العديد من المتطوعين أكدوا على ظهور بقع أمام عيونهم تثير ما يشبه الهلوسة والدوار والغثيان وفقدان القدرة على التوجه المكاني. وأضاف أنه لا توجد لـ (فيلين) عواقب سلبية على البصر، وهذا ما يميزه عن الأجهزة الأجنبية.

ويخصص مجمع "فيلين" لخداع العدو وإصابته بالعمى بواسطة أشعة ضوئية ذات نبضات سريعة عالية الكثافة. ويمكن استخدام هذا السلاح في الليل وعند الغسق، ويمتد تأثيره إلى كيلومترين.

وقد بدأ الأسطول الحربي الروسي تسلم هذه الأجهزة، في بداية شهر فبراير الماضي، وقد تم تثبيتها على سفينتي "الأميرال غورشكوف" و"الأميرال كاساتونوف".

المصدر: لينتا. رو