أفضل قادة العلم في العالم!

كشف باحثون عن القادة العالميين في مجال الابتكار والعلوم، مع تصدر الولايات المتحدة وإسرائيل وكوريا الجنوبية للقائمة العلمية الطويلة.

وتهيمن 6 دول أوروبية على المراكز العشرة الأولى، ولكن بريطانيا تأتي في المركز الخامس عشر بين النرويج وسنغافورة.

وأعدت القائمة الشركة الهندسية "RS Components"، ومقرها بريطانيا، حيث قامت بتجميع قائمة من المقاييس لتقييم المستوى العلمي لكل دولة.

وحللت الشركة كل دولة من خلال 4 مجالات مختلفة: عدد أوراق البحث العلمي وعدد براءات الاختراع المسجلة، ونسبة إنفاق الناتج الإجمالي على البحث والتطوير، وكذلك عدد الباحثين لكل ألف فرد.

ونال كل بلد خاضع للتحليل الدقيق درجة معينة استنادا إلى الأرقام الخاصة بكل مقياس، مع تحديد النقاط الإجمالية في الترتيب النهائي ضمن المؤشر.

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وفي حديث مع "ميل أونلاين"، قال متحدث باسم الشركة: "على الرغم من عدم وجود أي تدبير يساعدنا في تسجيل التقدم العلمي ضمن أحد المقاييس، إلا أن هناك بعض الطرق لاكتشاف كيفية قيام بعض البلدان بعملها فيما يتعلق بأسلوب القيادة داخل القطاع العلمي. ويتكيف العلم باستمرار مع الحالات الجديدة، ويهدف إلى المساعدة في علاج الأمراض ومكافحتها في جميع أنحاء العالم، ومن الواضح أنه في إطار الجنس البشري، نعطي الأولوية لنجاحه وتمويله".

وكشفت مجموعة البيانات النهائية أن الولايات المتحدة تتصدر القائمة، برصيد 75.07 من أصل 100. وجاءت إسرائيل في المرتبة الثانية بدرجة 61.33، حيث تعد رائدة عالميا في مجال الإنفاق على البحث والتطوير وتعداد الباحثين بالنسبة للسكان.

وحققت كوريا الجنوبية واليابان المركزين الثالث والرابع على التوالي، في حين نالت كل من بريطانيا والصين علامة منخفضة "مفاجئة" على المقياس، وجاءتا في المركزين: 15 و20.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الابتكار السريع النمو في الصين، كان مدفوعا بالتقدم التكنولوجي العظيم، من شركات مثل "هواوي".

المصدر: ديلي ميل