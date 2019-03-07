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"اللقلق".. بيلاروس تكشف عن قاذفة قنابل من دون طيار (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

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قاذفة القنابل "اللقلق"
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كشفت بيلاروس في معرض "أيدكس-2019" الدفاعي الذي انتهت أعماله مؤخرا في أبو ظبي، عن قاذفة قنابل مسيرة من طراز "بوسيل-إم بي 2" (اللقلق).

وأفادت وكالة "bmbd" البيلاروسية بأن قاذفة القنابل المسيرة التابعة لصنف "ميني" الصغير، تخضع حاليا لاختبارات في المصنع الذي أنتجها.

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وتعمل الطائرة، حسب الوكالة، لمدى يتراوح بين 20 و70 كيلومترا، وفقا لحمولتها والمهمة الموكلة إليها.

كما يمكن أن تنفذ الطائرة من دون طيار مهام الاستطلاع والرصد ليلا ونهارا باستخدام كاميرات بصرية مركبة فيها. وفي حال اكتشاف هدف، يمكن للطائرة استهدافه بقنابل يدوية تحملها على متنها.

يذكر أن المركز العلمي الإنتاجي البيلاروسي للطائرات المسيرة هو الذي تولى إنتاج القاذفة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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