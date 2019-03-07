أطول غواصة ذرية في العالم تستعد لحمل "طوربيدات يوم القيامة" الروسية

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن غواصة "بيلغورود" الذرية الروسية التي يبلغ طولها 184 مترا، تخرج من مصنع "سيفماش" للسفن وتنزل إلى الماء في الربع الثاني من العام الجاري.

وذكرت الوكالة أن عملية بناء الغواصة بدأت في مصنع "سيفماش" للسفن عام 2012. وتم تصنيع الغواصة على أساس غواصة نووية أخرى حاملة صواريخ من مشروع "أنتاي".

ويتوقع أن تحمل الغواصة الجديدة 6 طوربيدات روسية نووية من طراز "بوسيدون"، كان حلف شمال الأطلسي قد أطلق عليها لقب "طوربيد يوم القيامة".

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كما يتوقع أن تنضم الغواصة إلى تشكيلة البحرية الروسية وتقوم بمناوبات قتالية بحلول عام 2020، بعد أن تخضع لاختبارات بحرية طيلة عام 2019.

أما إنزال غواصة أخرى حاملة لطوربيدات "بوسيدون" النووية السريعة إلى الماء، فيخطط له عام 2020. كما يخطط لانضمامها إلى تشكيلة البحرية الروسية عام 2022.

يذكر أن طوربيد "بوسيدون" النووي قادر على الإبحار بسرعة هائلة لمدة غير محدودة عمليا، ما يجعل اعتراضه مستحيلا من قبل الغواصات والطوربيدات المعادية، في الوقت الذي يمكن أن يدمر أي غواصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا