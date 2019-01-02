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روسيا تبدأ اختبار غواصتها النووية المسيرة "بوسيدون"

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تبدأ اختبار غواصتها النووية المسيرة
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
غواصة "بوسيدون" المسيرة
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كشف مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية عن بدء الاختبار تحت المائي لغواصة "بوسيدون" الروسية المسيرة الحاملة للحشوات النووية.

وصرح المصدر لوكالة "تاس" الروسية بأن الاختبارات تجري تحت الماء في منطقة محمية من وسائل الاستخبارات للعدو الافتراضي.

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وقال المصدر إن الغواصة المسيرة زودت بمفاعل نووي. وتستخدم إحدى الغواصات الذرية من تشكيلة البحرية الروسية لحمل الغواصة المسيرة إلى مكان محدد مسبقا.

وأوضح المصدر أن الاختبارات تجري في إطار أعمال التصميم وليس في إطار الاختبارات البحرية واسعة النطاق.

وأضاف المصدر أن العمل على تصميم الغواصة المسيرة النووية كان قد أدرج في برنامج تسليح الجيش الروسي لأعوام 2017-2027. وقال إن غواصة "بوسيدون" المسيرة يجب أن تسلم  للبحرية الروسية قبل انتهاء عام 2027.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد ذكر في رسالته الموجهة إلى الجمعية الفدرالية الروسية، في مارس الماضي، الغواصة النووية المسيرة، التي أطلقت عليها فيما بعد تسمية "بوسيدون"، إلى جانب صاروخ "أفانغارد" المزود برأس قتالي فرط صوتي وصاروخ "سارمات" الواعد العابر للقارات وصاروخ "كينجال" فرط الصوتي.

المصدر: تاس

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