باحث يكشف موقع اختفاء "MH370" بنسبة 99%!

أعلن محقق مستقل في مجال الطيران أنه من المرجح تحديد موقع تحطم الطائرة الماليزية المنكوبة "بنسبة 99%".

ويعتقد الباحث، دانيال بوير، أنه وجد حطام الرحلة "MH370" في كمبوديا، عبر صور الأقمار الصناعية. حتى أنه أرسل فريقا استكشافيا إلى الإحداثيات المقترحة.

وزعم زوربا بارر، قائد الوحدة الاستكشافية، أن الموقع المكتشف يمكن أن يكون مكان تحطم الطائرة "بنسبة 99%".

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وقال السيد بوير: "بشكل قاطع، حذرني زوربا من احتمال وقوع حادثة تحطم طائرة أخرى في الموقع المحدد، وليس (MH370)، إلا أن التسجيلات الكمبودية وصور الأقمار الصناعية تثبت العكس".

وفي حديثه مع "Express Online"، قال المحقق: "أعتقد أنه عند مقارنة عرض الأقمار الصناعية لطائرة بوينغ 777 على مدرج المطار، مع موقع الحطام المتوقع، يتبين أن الأجزاء الأكبر من موقع الحطام مماثلة لطائرة بوينغ 777".

ويأتي ذلك بعد أن ادعى خبير التكنولوجيا، إيان ويلسون، أنه اكتشف الطائرة المنكوبة على خرائط غوغل مؤخرا، حيث يعتقد أن بقايا الرحلة الماليزية المفقودة منتشرة في أعماق غابة في كمبوديا.

يذكر أن الرحلة الماليزية المنكوبة "MH370" اختفت، يوم 8 مارس عام 2014، أثناء توجهها من كوالالمبور إلى بكين، وعلى متنها 239 مسافرا.

المصدر: ميرور