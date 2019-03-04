اكتشاف "إكسير الخلود" في قبر صيني قديم!

أعلن علماء الآثار عن اكتشاف مشروب، قيل إنه يعد بحياة أبدية، في وعاء برونزي عمره 2000 عام، في قبر قديم بمقاطعة "خنان" وسط الصين.

وعُثر على نحو 3.5 لتر من "إكسير الخلود" في القبر بمدينة "لويانغ"، وذلك أثناء عمليات التنقيب في أكتوبر الماضي. واعتُقد في البداية أن السائل عبارة عن نوع من أنواع الخمر، لأن رائحته تشبه رائحة الكحول.

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ومع ذلك، أُعلن هذا الأسبوع عن أن الاختبارات قد كشفت أن السائل الغامض يتكون أساسا من نترات البوتاسيوم والألونيت، وهي المكونات الرئيسة لـ "إكسير الخلود" المسجل في نص الطاوية القديمة (مذهب ديني فلسفي صيني).

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وعُثر على الإكسير السحري في قبر تابع لعائلة نبيلة من أسرة "هان الغربية"، تعود إلى نحو 202 قبل الميلاد و8 ميلادي. ومن الواضح أن الأسرة هذه وضعت قيمة عالية للإكسير، حيث أن المشروبات التي تعد بالخلود، شكلت هاجسا كبيرا في التاريخ الصيني القديم، وفقا لـ "Xinhua".

وبهذا الصدد، قال شي جياتشن، رئيس معهد الآثار الثقافية في "لويانغ": "إنها المرة الأولى التي نعثر فيها على (أدوية الخلود) الأسطورية في الصين. إن السائل ذو قيمة كبيرة لدراسة الأفكار الصينية القديمة فيما يتعلق بتحقيق الخلود وتطور الحضارة الصينية".

وتجدر الإشارة إلى أن القبر القديم يغطي مساحة 200 متر مربع، ويتميز بوجود التحف البرونزية والأواني الفخارية المطلية، إلى جانب "إكسير الخلود".

المصدر: RT