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اكتشاف أقدم آلة للوشم في العالم!

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف أقدم آلة للوشم في العالم!
twitter/N-Novosti ‏
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أعلن علماء آثار من جامعة ولاية واشنطن الأمريكية عن اكتشاف أقدم آلة عثر عليها لصنع الوشوم حتى اليوم.

وذكر موقع "Archaeological Science" أن عمر هذه الآلة البسيطة، وهي بطول قلم الرصاص، يقدّر بأكثر من 2000 سنة، وهي عبارة عن قضيب خشبي ثبتت على رأسه إبرتان من الصبار.

sciencedirect.com

وقال عالم الأنثروبولوجيا في جامعة واشنطن، أندرو جيلرت: "عثرنا على هذه القطعة الثمينة أثناء جرد القطع الأثرية التي كانت موجودة في أحد مستودعات جامعة واشنطن. لم يلاحظ أحد أهمية هذه القطعة لمدة 40 سنة، أعتقد أنها تعود لحضارة البويبلو الهندية القديمة، من شعوب أمريكا الأصلية".

المصدر: فيستي

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