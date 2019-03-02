 
مباشر

الجيش الروسي يتزود بأنواع جديدة من الذخائر

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يتزود بأنواع جديدة من الذخائر
Vk.com
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lizf

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن كبير المصممين في المعهد المركزي لتصميم الأجهزة الدقيقة، إيغور أليكسيف، بتصميم أنواع جديدة من ذخائر الأسلحة الخفيفة للجيش الروسي.

إقرأ المزيد
رشاش "أر بي كا - 16"
الجيش الروسي يختبر رشاشا خفيفا جديدا

وقال أليكسييف، إن مصممي المعهد ابتكروا ذخائر حارقة جديدة بعيار 12.7 ملم بمقدورها إشعال المحروقات الثقيلة. وأضاف أن المعهد انتهى كذلك من العمل على تصميم نوعين آخرين من الذخائر: حارقة، وخارقة حارقة بعيار 5.45 ملم.

وأوضح أن معهده تلقى من وزارة الدفاع الروسية طلبا بتصميم طلقات أكثر دقة، قادرة على خرق الدروع الخفيفة لتدخل في قوام طقم البزة العسكرية الواعدة للجندي الروسي من طراز "راتنيك".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ديسباسيتو تتجاوز 6 مليارات مشاهدة على يوتيوب