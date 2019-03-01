تحديث مقاتلة "سو-30 إس إم" الروسية يمنحها "حياة جديدة"

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بأن عملية تحديث مقاتلة "سو-30 إم إس" الروسية تقضي بتوسيع إمكاناتها واكتسابها بعض مواصفات مقاتلة "سو-35" الحديثة من الجيل الـ 4 ++.

وقال بوريسوف إن عملية تحديث "سو-30 إس إم" تقضي باستبدال محركاتها بأخرى تتفق مع متطلبات الجيل الخامس، وتزويدها برادار "أربيس" الحديث الذي ارتفعت قدرته على اكتشاف الأهداف الجوية ومرافقتها، فضلا عن تكامل الأجهزة الإلكترونية للطائرة مع أجهزة القيادة الرقمية.

وأعلن بوريسوف، خلال زيارته الميدانية للشركة المصنعة لطائرة "سو-30" في مدينة إركوتسك بشرق سيبيريا، أن كل ذلك سيمنح "سو-30 إس إم" "حياة ثانية" وسيرخّص إنتاجها إلى حد بعيد.

Reuters Aleksey Kudenko

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وأشار بوريسوف إلى أن سلاح الجو الهندي يمتلك في الوقت الراهن 200 مقاتلة من طراز "سو-30 إم كا إي"، التي شكلت أساسا لمقاتلة "سو-30 إس إم" الروسية، مؤكدا أن عملية تحديث المقاتلة الروسية ستفتح آفاقا واسعة أمام صناعة الطائرات الروسية ومصنع إركوتسك بصورة خاصة.

يذكر أن اختبار مقاتلة "سو-30 إس إم" الروسية يتوقع أن يختتم نهاية العام الجاري.

المصدر: سلاح روسيا