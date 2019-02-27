دراسة تكشف سر تفوق رونالدو في المباريات الحاسمة

يقول باحثو جامعة "Katholieke" البلجيكية إن الطريقة التي يؤثر بها الإجهاد على لاعبي كرة القدم ومدى أدائهم، يمكن قياسها باستخدام الذكاء الصناعي.

ووجد الباحثون أنه في الوقت الذي يتألق فيه اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ومهاجم مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو، في الهجمات الحاسمة، فإن اللاعب البرازيلي نيمار، ونجم نادي برشلونة الإسباني، لويس سواريز، يتعرضان للضغط الكبير في مواقف مماثلة.

وعمل فريق البحث بالتعاون مع شركة تقنية المعلومات "SciSports"، على تطوير برنامج كمبيوتر ذكي. ومن خلال تحديد مدى أهمية مباراة معينة، أو لحظة محددة، وكيفية أداء اللاعب في اللحظات الحاسمة، تمكن الباحثون من تحديد كيف يؤثر الإجهاد على اللاعبين.

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وحلل النموذج المطور 7 آلاف مباراة احترافية وكيفية أداء اللاعبين فيها، بهدف الكشف عن القرارات الحاسمة المتعلقة باختيار اللاعب لتمرير الكرة، أو تسديدها نحو المرمى في الدقيقة الأخيرة من المباراة، واتخاذه للقرارات الجيدة أو السيئة اعتمادا على مدى نجاحه وتأثيره على نتيجة المباراة.

وقالت الأستاذة جيسي ديفيز: "لقد درسنا الضغوط العقلية على نطاق واسع في الألعاب الرياضية، مثل البيسبول وكرة السلة، ولكن خفايا كرة القدم ظلت مجهولة. لذا قمنا بتطوير نموذج يستخدم التعلم الآلي لتقدير مدى تأثر اللاعب بالضغط الذهني. ويحلل النموذج كيفية أداء اللاعب تحت الضغط".

ووجد الباحثون أن بعض اللاعبين قد يجازفون لتحقيق هدف التعادل في نهائي كأس بطولة معينة. ولكن لاعبين أخرين يمكن أن يعانوا من أزمة ثقة، أو يفقدوا بعض مهاراتهم في اللحظات الحاسمة من المباراة.

ووجدت الدراسة أن لاعب تشيلسي، إدين هازارد، يناضل لتحقيق أداء جيد تحت الضغط، وينتهي به الأمر إلى اتخاذ قرارات سيئة. أما لاعب مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، فيتميز بأدائه الجيد تحت الضغط، في حين يتخذ لاعب برشلونة، عثمان ديمبيلي، قرارات جيدة مع انخفاض أدائه.

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واعتُبر لاعب وسط إنجلترا ونادي توتنهام، ديلي ألي، سيئا للغاية في مواجهة الضغوط، حيث يجد صعوبة في صنع القرار.

وقال جان فان هارين، الباحث في "SciSports": "السيناريو الأكثر مثالية هو أن يتمتع لاعبو كرة القدم المحترفون بأداء مستقر، بغض النظر عن الضغط. وتظهر تحليلاتنا، على سبيل المثال، أن النجم كريستيانو رونالدو لا يهتم للضغط، ويبقى أداؤه ثابتا".

وأوضح الباحثون أن النتائج هذه يمكن أن يعتمدها المدربون لتحديد أفضل طريقة لتدريب اللاعبين، وأخذها في عين الاعتبار عند اتخاذ قرارات تتعلق بشراء أو بيع اللاعبين.

ومن المقرر تقديم الدراسة في مؤتمر "MIT Sloan Sports Analytics" في بوسطن، خلال هذا الأسبوع.

المصدر: ديلي ميل