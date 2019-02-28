غواصة "لادا" الروسية الواعدة تلفت اهتمام الخبراء الأمريكيين

أبدى خبراء أمريكيون اهتمامهم بمواصفات الغواصة الروسية غير النووية من الجيل الرابع من مشروع "لادا"، وقالوا إنها تتفوق كثيرا على مواصفات غواصة "فارشافيانكا" السوفيتية.

ويرى الخبراء أن محركات الغواصة غير المعتمدة على الهواء الخارجي، تساعد الغواصة في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في التقدم التقني.

وقال كاتب المقال الذي نشرته مجلة "National Interest" الأمريكية، مارك أيبسكوبيس، إن المحرك غير المعتمد على الهواء الخارجي الذي تتزود به غواصة "لادا" الروسية الجديدة أقل ضجيجا وأكثر تخفيا بمقدار الضعف، مقارنة بمحرك الديزل الكهربائي في غواصة "فارشافيانكا" السوفيتية.

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وأشار المحلل العسكري إلى سلبية رئيسة لكل الغواصات غير النووية، وهي الحاجة المستمرة للطفو، بغية استعادة شحن البطاريات.

أما الغواصة المتزودة بالمحركات غير الهوائية فيمكن أن تبقى تحت الماء لمدة تتراوح بين 20 و40 يوما، الأمر الذي يقلل من قوة الصوت الذي تطلقه ويزيد من تخفيها عن رادارات الصوت المعادية.

وقال المحلل إن غواصة "لادا" يمكن أن تتفوق على مثيلاتها الغربية من حيث مواصفاتها، علما أنها تستخدم الهيدروجين الذي يولده وقود الديزل. أما الغواصات الغربية فتستخدم الهيدروجين الذي يحمّل فيها عند انطلاقها من قاعدتها البحرية.

وأشار المحلل إلى أن غواصة "لادا" الروسية الواعدة تزودت برادارات صوتية جديدة وصواريخ "كاليبر-بي إل" المجنحة وطوربيدات حديثة ومنظومة "إيغلا" المضادة للجو. أما عمق غوصها، فبلغ حسب المحلل 350 مترا، وإزاحتها 1750 طنا، وطاقمها 35 فردا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا