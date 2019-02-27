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روسيا تختبر زورقا عسكريا ذاتي القيادة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر زورقا عسكريا ذاتي القيادة
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كاسحة "ألكسندريت" بزورقين مسيرين على متنها
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يشهد البحر الأسود الصيف المقبل اختبارات زورق عسكري مسير غير مأهول، سيخضع لسلسلة من الاختبارات البحرية والنارية.

وصرح مدير عام مصنع السفن "سريدني نيفسكي"، فلاديمير سيريدوخو، في حديث أدلى به لبوابة "فلوت بروم" الروسية، بأن مصنعه أجرى اختبارات أولية للزورق المسير.

وقال سيريدوخو إن البحرية الروسية كانت قد اشترت في فرنسا 3 زوارق غير مأهولة من طراز "Inspector Mk II"، حيث كان يخطط لأن تتزود بها كاسحات الألغام الروسية من مشروع "ألكسندريت"، إلا أن البحارة الروس من طاقم كاسحة "ألكسندر أوبوخوف" قالوا إنهم غير راضين عن مواصفات الزوارق المستوردة، وأشاروا إلى وجود عيوب جدية في تصميمها.

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أما الزورق المسير الروسي من تصميم مكتب "ألماس" الروسي وتصنيع شركة "سريدني نيفسكي" الروسية، فتفوق حسب الخبراء الروس على الزوارق الفرنسية من حيث مواصفاته الرئيسة.

يذكر أن الزوارق المسيرة غير المأهولة مخصصة للبحث عن الألغام البحرية وإزالتها. ويمكن التحكم في الزورق الروسي عن بعد أو من الزورق نفسه على حد سواء.

ويتوقع أن تتزود بالزوارق الروسية المسيرة كل الكاسحات من مشروع "ألكسندريت". ولا يستبعد الخبراء تزويد سفن كبيرة أخرى بها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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