روسيا تصنع مروحيات قطبية جديدة

صرح مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي، بأن شركته تعمل على تصميم نموذجين قطبيين من مروحيتي "مي-26" و"مي-38".

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وقال بوغينسكي إن الشركة كانت قد صنعت في وقت سابق نسخة قطبية من مروحية "مي-8"، وقررت الآن تصنيع نسخة قطبية من "مي-26 تي 2 في"، ليبدأ اختبارها الحكومي في الربع الثاني من العام الجاري. أما بالنسبة لموعد تصنيع واختبار "مي-38" القطبية، فإن الحديث بهذا الشأن حسب بوغينسكي سابق لأوانه.

يذكر أن "مي-26 تي 2 في" هي مروحية نقل عريضة الجسم تزن حمولتها 20 طنا. ويمكن استخدامها ليلا ونهارا حيث تحلق أوتوماتيكيا بمسار محدد مسبقا إلى أي نقطة. وتتزود المروحية بأجهزة الحماية من صواريخ "أرض-جو".

وفيما يتعلق بـ "مي-38"، فهي مروحية متعددة المهام تخصص لنقل الحمولة والركاب. كما يمكن استخدامها لتنفيذ عمليات الإنقاذ.

المصدر: سلاح روسيا