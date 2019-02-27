ما فائدة ارتفاع درجات الحرارة في العالم؟

كشف علماء من معهد فيزياء الجو لأكاديمية العلوم الصينية، أن ارتفاع درجات الحرارة في القرن الجاري سيزيد من هطول الأمطار في المناطق التي تعاني من الجفاف، ويزيد من احتياطي المياه.

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ويفيد موقع "EurekAler" بأن الباحثين صححوا التوقعات الخاصة بالتغيرات المناخية في منطقة الساحل الإفريقي، وهي منطقة سافانا الاستوائية شبه القاحلة تحدها من الشمال الصحراء الكبرى ومن الجنوب منطقة خضراء خصبة (السودان).

وتعاني منطقة الساحل الإفريقي من الجفاف وندرة هطول الأمطار، ما يسبب مجاعة على نطاق واسع وبصورة دورية. ولكن نماذج المناخ الموجودة تستعرض عدم إمكانية التنبؤ بكمية الأمطار التي ستسقط في المستقبل.

وتبين أن هذا يرتبط بالنمذجة التاريخية لهطول الأمطار في جنوب آسيا والجزء الغربي من شمال المحيط الهادئ. واتضح للخبراء أن هطول الأمطار في منطقة الساحل الإفريقي سيزداد بنسبة 109%. كما سيزداد توافر الموارد المائية بنسبة 119%.

المصدر: لينتا. رو