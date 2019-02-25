كشف أصل أثر غامض تركه الإنسان قبل آلاف السنين

أثبت فريق علماء دولي أن أثرا غامضا، تركه الإنسان القديم قبل نحو 30 ألف سنة في منطقة جبل طارق، يحتمل أنه يعود لإنسان النياندرتال.

ويفيد موقع "Science Alert" بأن نتائج الدراسة تشير إلى أن هذا النوع من جنس هومو "Homo" قد انقرض في وقت متأخر عما كان يعتقد، حيث درس الباحثون وحللوا مورفولوجيا التتابع للأثر، واستخدموا طريقة التوقيت البصري التي تسمح بتحديد المدة والوقت الذي تعرضت فيه النماذج لأشعة الشمس.

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واستنادا لأن طول القدم يبلغ 17 سنتيمترا، يعتقد أن طول الشخص كان 106-126 سنتيمترا، وحدّد الباحثون عمر الأثر بـ 28.45 ألف سنة، بالإضافة إلى ثلاثة آلاف سنة أخرى، لأنه من المعلوم أن الإنسان المعاصر لم يسكن في منطقة جبل طارق خلال هذه الفترة.

ووفقا لرأي العلماء، فإن الشيء الوحيد الذي يوضح أصل هذا الأثر هو أن آخر الأفراد من إنسان النياندرتال، الذين عاشوا في منطقة جبل طارق، يعتقد بأنهم انقرضوا قبل 40 ألف سنة.

من جانب آخر، تؤكد دراسة علمية أخرى على أن نوع الإنسان المعاصر كان بإمكانه الحياة في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة إيبريا، قبل 43-45 ألف سنة، لذلك فلا يمكن استبعاد أن يكون الإنسان العاقل هو من ترك هذا الأثر.

المصدر: لينتا. رو