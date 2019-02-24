صور "تاريخية" تكشف كيفية تغير بريطانيا بمرور الزمن!

قدم علماء جامعة كامبريدج لمحة عن تغير المشهد البريطاني العام في مشروع "Google Earth" التاريخي الجديد.

ويتضمن المشروع مجموعة من الصور الجوية، بعضها يعود إلى عام 1945، التقطتها مجموعة من الطيارين السابقين في سلاح الجو خلال فترة الحرب، بناء على تعليمات عالم آثار كامبريدج، جك جوزيف.

‘Historical Google Earth’ shows how UK has changed since 1945 https://t.co/x6SI6t6wXnpic.twitter.com/UF3i4gLSQc — 5List (@5list_) February 22, 2019

وتوضح الصور المذهلة كيف تغيرت بيئة بريطانيا من فترة ما بعد الحرب المليئة بالتفجيرات، مع ظهور الطرق السريعة وناطحات السحاب ومعالم المدينة الحديثة.

5) Images of #Dorset captured from the air by former wartime pilots are included in 'historical Google Earth' https://t.co/zwxcKztg1Bpic.twitter.com/Rfs2XQYIZL — Bournemouth Echo (@Bournemouthecho) February 22, 2019

كما تم تصوير المناظر الطبيعية القديمة في مشروع لجنة التصوير الجوي في كامبريدج، حيث التُقط أحدثها في عام 2009.

'Historical Google Earth' images reveal how UK's landscape has changed over time https://t.co/PMN8nrnv3hpic.twitter.com/Y6CqOAM9BA — Mirror Tech (@MirrorTech) February 22, 2019

ونُشرت أول 1500 صورة فوتوغرافية، من أرشيف يصل تعداده لنحو 500 ألف صورة، على موقع الجامعة في شبكة الإنترنت.

‘Historical Google Earth’ archive shows UK’s changing built environment https://t.co/RF2YTK2h9vpic.twitter.com/f8RQ0COqJp — Evening Express (@EveningExpress) February 22, 2019

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وقال عالم الآثار في جامعة كامبريدج، مارتن ميليت، الذي استخدم التصوير الفوتوغرافي الأصلي بشكل متكرر في بحثه: "يمكن لأي شخص تسجيل الدخول في (Google Earth) وإلقاء نظرة على صور القمر الصناعي الحديثة، ولكن هذا هو (Google Earth) التاريخي، الذي يتيح لك السفر عبر الزمن إلى بريطانيا التي لم تعد موجودة".

واستعارت الجامعة طائرات "RAF" وجندت طيارين لالتقاط صور فوتوغرافية، حتى عام 1965، عندما اشترت طائرتها الخاصة "Cessna Skymaster".

وسافرت الطائرة عبر بريطانيا (طولا وعرضا)، لالتقاط تفاصيل أثرية عالية الدقة من الجو.

ووصف الأكاديمي في جامعة أوكسفورد، الدكتور روبرت بيولي، وهو عالم في علم الآثار الجوي، المجموعة المصورة بأنها "مهمة دوليا".

يذكر أن الصور الأولى متاحة في المكتبة الرقمية لجامعة كامبريدج، على موقع "cudl.lib.cam.ac.uk".

المصدر: ميرور