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إيران تنشر فيديو لإسقاط طائرة أمريكية من دون طيار (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

إيران تنشر فيديو لإسقاط طائرة أمريكية من دون طيار (فيديو)
Twitter
طائرة أمريكية من دون طيار
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صرح قائد القوات الجوية الفضائية الإيرانية اللواء، أمير علي حاجي زادة، بأن الخبراء استطاعوا اختراق مراكز قيادة وسيطرة على بعض الطائرات الأمريكية من دون طيار في سوريا والعراق.

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وأوضح الخبير الروسي، يوري لامين، أن هذا الأمر مكّن الخبراء العسكريين الإيرانيين من اعتراض معلومات استطلاعية، بما فيها فيديوهات ترسلها الطائرات الأمريكية من دون طيار إلى مركز القيادة.

ومن أجل تأكيد هذا الأمر، عرض الخبراء الإيرانيون بعض المشاهد من مقطع فيديو لطائرة كانوا قد اعترضوها سابقا.

وأظهر الفيديو الطائرة الأمريكية من دون طيار "MQ-9 Reaper"، وهي تهبط اضطراريا في منطقة صحراوية تبعد 10 كيلومترات عن قاعدة عسكرية أمريكية، حيث دمرها الجيش الأمريكي بواسطة مقاتلة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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