بالفيديو.. الحرس الثوري يخترق مراكز قيادة وطائرات مسيرة أمريكية في سوريا والعراق

نشرت وكالة "فارس" الإيرانية مقطع فيديو يؤكد اختراق الحرس الثوري الإيراني لطائرات مسيرة أمريكية عاملة في سوريا والعراق وحصوله على معلومات استخباراتية سرية مهمة منها.

وأفادت "فارس" اليوم الخميس بأن هذا الفيديو يوثق تصريحات قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، بأن قوات الحرس تمكنت من اختراق مراكز قيادة وسيطرة أمريكية في سوريا والعراق، مما أتاح لها السيطرة على طائرات مسيرة تابعة للجيش الأمريكي تحلق في المنطقة.

وأوضح المسؤول العسكري رفيع المستوى أن قواته تمكنت من رصد واختراق سبع أو ثماني طائرات أمريكية من دون طيار كانت في حالة تحليق مستمر في سوريا والعراق.

وذكرت الوكالة أن شريط الفيديو الجديد يظهر "عملية اختراق الحرس الثوري لمركز قيادة وسيطرة أمريكية".

كما يضم التسجيل لقطات تظهر سقوط وتدمير طائرة مسيرة أمريكية أكدت الوكالة أنها عجزت عن العودة إلى قاعدتها وهبطت على بعد 10 كيلومترات عنها، ودمرها الجيش الأمريكي بواسطة مقاتلة.

المصدر: فارس