اختراع جهاز للكشف عن كائنات فضائية

اخترع عالم الأحياء، لوكا باتي، من جامعة أمستردام الحرة في هولندا، نموذجا أوليا لجهاز يمكنه في المستقبل اكتشاف علامات لوجود حياة على كواكب أخرى.

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ويفيد موقع "Science Alert" بأن مبدأ عمل جهاز "TreePol spectropolarimeter" مبني على الظاهرة الشكلية في النظم البيولوجية. ولأن الاتجاه الخاص للجزيئات في خلايا النباتات يؤدي إلى الاستقطاب الدائري للضوء، يرى باتي أن "هذه علامة تؤكد وجود الحياة". ويحدد هذا الجهاز وجود النباتات على مسافة عدة كيلومترات.

ووفقا للمخترع، يمكن استخدام الطيف الضوئي لمراقبة المحاصيل الزراعية من الأقمار الصناعية أو الطائرات، كما يمكن أن يستخدم في البحث عن الحياة على كواكب أخرى، لأن المواد غير الحية لا تؤثر بدرجة كبيرة في استقطاب الضوء، وهذا ما يمنح الجهاز أفضلية في البحث عن التنوع البيولوجي مقارنة بالطرق الأخرى.

المصدر: لينتا. رو