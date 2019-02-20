روسيا والهند تكشفان عن مجسم صاروخ جوي فرط صوتي

كشفت روسيا والهند في معرض "بنغالور" الهندي للطيران والفضاء عن مجسم لصاروخ "براموس إن غي" الجوي فرط الصوتي مشترك التصنيع.

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وقال مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في شركة "براموس" الهندية، برافن باتخاك، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن طائرة "Tajes" الهندية هي التي ستجري اختبارات جوية لهذا الصاروخ. إلا أنه سينصب في مقاتلتي "سو-30 إم كا إي" و"ميغ-29".

وأوضح باتخاك أن 5 صواريخ ستحملها طائرة "سوخوي". أما طائرة "ميغ-29" فستحمل 3 صواريخ فرط صوتية. وأضاف أن مدى العمل لن يتغير وسيبقى كما هو الآن.

ومن مميزات الصاروخ فرط الصوتي الجديد، إمكانية إطلاقه من الطائرات والغواصات على حد سواء.

وترى شركة "براموس" أن الصاروخ الجديد يمكن أن يصدر إلى بلدان أخرى، وهناك اهتمام به من قبل بعض الدول.

المصدر: روسيسكايا غازيتا