روسيا والصين تصنعان مروحية ثقيلة من الجيل الجديد

صرح مدير إدارة التعاون الدولي في شركة "روس تيخ" الروسية، فيكتور كلادوف، بأن روسيا والصين ستوقعان بعد شهر أو شهرين اتفاقية تصنيع مروحية ثقيلة من الجيل الجديد.

وتحدث كلادوف للصحفيين على هامش معرض "India Air" للطيران والفضاء في بنغالور الهندية، حيث قال إنه تم التنسيق في كل الفقرات التقنية للاتفاقية وذلك بعد محادثات صعبة استغرقت 4 أعوام، مضيفا أن المروحية الجديدة ستكون أثقل من مروحية "سيكوركي" الأمريكية وأخف بقليل من "مي-26" الروسية. وأوضح أن حمولة المروحية تبلغ 15 طنا.

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وأشار كلادوف إلى أن مذكرة التفاهم بين روسيا والصين بشأن تصميم المروحية الثقيلة المشتركة تم توقيعها عام 2016. وكان رئيس شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي، قد أعلن عنها على هامش معرض "جوهاي" الصيني، حيث قال إن شركتي "مروحيات روسيا" الروسية و"Avicopter" الصينية ستعملان على تصميم مروحية "Advanced Heavy Lifter" ليتم إنتاجها على دفاعات في الصين.

وأعلن كلادوف أيضا أن الحكومتين الروسية والهندية بصدد توقيع اتفاقية لإنتاج بنادق "كلاشينكوف" في الهند.

المصدر: روسيسكايا غازيتا