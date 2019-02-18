شركة روسية تكشف في أبو ظبي عن أجهزة تفجير ذكية

كشفت شركة "تيخماش" الروسية لأول مرة في معرض "أيدكس-2019" في أبو ظبي، عن أجهزة تفجير ذكية تستخدمها راجمات صواريخ.

وقال مدير عام الشركة، فلاديمير ليبين، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية في أبو ظبي، إن تلك المنتجات الإلكترونية الذكية تحسب بدقة فائقة وقت تفجير الصاروخ في نقطة محددة من مساره. وأضاف أن أجهزة التفجير الروسية الجديدة تتفوق على مثيلاتها الميكانيكية التي كانت تفجر الصاروخ المنطلق من راجمة الصواريخ عند اصطدامه بالهدف فقط.

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وأوضح ليبين قائلا: "صار بإمكاننا الآن أن ندخل في حاسوب الصاروخ وقت انفصال الرأس القتالي عنه، ما يضمن اقترابه بشكل أكثر دقة من الأرض، وتشكيل حقول الشظايا وتدمير الأهداف بفاعلية فائقة".

وأشار مدير عام الشركة إلى أن مصمميها مستمرون في العمل على تطوير منتجاتها، بما في ذلك أجهزة التفجير الذكية من الأجيال الجديدة.

يذكر أن الشركات الروسية وقعت مع الجانب الإماراتي، على هامش معرض "أيدكس-2019"، اتفاقيات لتوريد منظومات "كورنيت-إي" الصاروخية المضادة للدبابات و"بانتسير" المضادة للجو، بقيمة 12 مليون دولار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا