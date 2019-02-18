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علماء يحذرون من أوبئة ينشرها الذباب

العلوم والتكنولوجيا

علماء يحذرون من أوبئة ينشرها الذباب
Globallookpress Meul, J./Arco Images GmbH
توقعات بزيادة أعداد الذباب
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اكتشف علماء جامعتي جويلف وتورنتو (كندا) أن الاحتباس الحراري يمكن أن يسبب ارتفاع مستوى التسمم الغذائي والعدوى، بسبب زيادة أعداد الذباب الذي يعد الناقل الرئيس للميكروبات المرضية.

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ويفيد موقع "MedicalXpress" بأن الباحثين صمموا نموذجا لتغير أعداد الحشرات في كندا خلال الـ 12 سنة الماضية. واستخدمت النتائج للتنبؤ بزيادة أعداد الذباب في ظل التغيرات المناخية المستقبلية.

وأظهرت هذه العملية أن أعداد الذباب عام 2080، سوف تزداد إلى أن تتضاعف وتائر حالات التسمم الغذائي التي تسببها بكتيريا "Campylobacter"، وهي بكتيريا مرضية تصيب المعدة والأمعاء مسببة التسمم، وقد تؤدي إلى تعفن الدم (إنتان). وتدخل هذه البكتيريا إلى الجسم مع المواد الغذائية وخاصة اللحوم، أو نتيجة الاتصال بحيوان مصاب.

المصدر: لينتا. رو

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