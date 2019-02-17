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الكشف عن المجرمين من "أيديهم"!

العلوم والتكنولوجيا

الكشف عن المجرمين من
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عرض علماء من جامعة لانكستر البريطانية طريقة ثورية للتعرف على اللصوص والمجرمين دون الرجوع إلى بصمات المشتبه بهم.

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وأكد الباحثون أن التقنية الجديدة التي تعتمد على قراءة رسومات نتوءات أوردة الأيدي، أكثر دقة في الكشف عن المجرمين في الكثير من الجرائم، لأن يد أي شخص تمثل حالة فردية جدا من نمط تكوينها وبنيتها وخطوط الأوردة فيها وآثار الندوب عليها.

ويمكن إضافة هذه التقنية الجديدة، وفقا للباحثين، كخيار إضافي لنظام التعرف على الوجوه، وبعد تحسينها، ستسمح بتحديد هوية الشخص بدقة تصل إلى 99.99%.

المصدر: ديلي ميل

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