اكتشاف لوحة لأشهر أسطورة مات من عشق نفسه في "مدينة الرذيلة"

اكتشف علماء آثار يعملون في منزل غني بالزخارف المزينة في بومبي، لوحة جدارية محفوظة بشكل مذهل، تصور الصياد الأسطوري، نركسوس، الذي وقع في حب انعكاس صورته في بركة من الماء.

وكانت شخصية نركسوس، الذي وقع في حب صورته لدرجة أنه ذاب من نار الشغف بها، موضوعا شائعا في القرن الأول في المدينة الرومانية.

An elegant and sensual bedroom re-emerges in its entire beauty from the Regio V excavation at #Pompeii, whose presence had been predicted when the image of Leda and the Swan was unearthed some months ago, during the consolidation works on the excavation fronts along Via Vesuvio. pic.twitter.com/tWzGmgZjhZ — Pompeii Sites (@pompeii_sites) February 14, 2019

ويقع هذا الاكتشاف الذي أعلن عنه، الخميس 14 فبراير الجاري، في بهو منزل بدأت الحفريات فيه بعد العثور، في نوفمبر الماضي، على لوحة جصية أخرى تصور مشهدا شهوانيا من الأسطورة اليونانية لليدا وسوان.

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واشتهرت قصة نركسوس عندما اتخذها سيجموند فرويد، أشهر علماء النفس في العصور الحديثة، موضوعا لإحدى نظرياته السيكولوجية، أو ما يعرف بالتحليل النفسي، ونتج عن هذه الأسطورة ما يعرف بالعقدة النرجسية.

وقال مدير الموقع، ألفونسينا روسو: "لقد دفعنا جمال هذه الغرف إلى تعديل المشروع ومواصلة أعمال الحفر"، وأضاف: "في المستقبل سيسمح لنا هذا بفتح جزء على الأقل من هذا الدوموس (وهو نوع من المساكن الحضرية للعائلات الرومانية القديمة) أمام الجمهور".

ودمرت مدينة بومباي القديمة في عام 79، بعد ثوران بركاني هائل قتل خلاله أكثر من 2000 شخص، حيث تفحمت الجثث وانهارت المباني، ما فسره الكثيرون بأنه غضب وبلاء حل على المدينة عقابا على انتشار الرذيلة فيها. وأصبحت الأنقاض واحدة من المواقع الأثرية الأكثر زيارة في العالم.

المصدر: ذي غارديان