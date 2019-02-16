للمتزوجين.. سرير ذكي يضع حدا للشريك المزعج (فيديو)

قدمت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات ابتكارا جديدا، يخلص الأزواج من أرق النوم مع شريك "مزعج".

وطرحت شركة فورد تصميما جديدا لـ "سرير ذكي مزدوج"، وشرحت تفاصيل استخدامه عبر فيديو توضيحي لعمل السرير.

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ويعتمد الاختراع الجديد في السرير الذكي على تقنية فورد المدمجة في السيارات، التي تتعقب علامات السير في الطرقات وتساعد السائق على تجنب الانحراف عن مسربه أثناء القيادة.

وتعتمد تقنية السرير الذكي على تحريك الأشخاص النائمين "إذا تخطوا حدودهم"، بفضل أجهزة استشعار، وترجعهم إلى القسم الخاص بهم على فرشة السرير.

ويمكن لمشاهد الفيديو الترويجي للسرير الذي أطلقت الشركة عليه تسمية "Lane-Keeping Bed"، أن يرى كيف أن الفرشة تدفع الشخص، الذي تعدى على مساحة نوم شريكه، وتعيده إلى مكانه.

المصدر: لينتا. رو