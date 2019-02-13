هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري!

اكتشف علماء الآثار المصريون الذين قاموا بحفر أنقاض هرم على بعد 96 كم خارج القاهرة، بقايا هيكل عظمي لفتاة عمرها 13 عاما داخل قبر.

وعلى الرغم من أن الخبراء يقولون إن الموقع يعود إلى نهاية عصر الأسرة الثالثة قبل 4600 سنة، إلا أن حقيقة وفاة الفتاة غير واضحة المعالم.

ووجد العلماء أن القبر كان فارغا باستثناء وجود الهيكل العظمي الذي دُفن في وضع القرفصاء، ولكنهم وجدوا أيضا رأسين، يرجح أنهما يعودان لثورين، و3 أوان خزفية مصنوعة من الفخار، يمكن أن تكون موضوعة لأغراض جنائزية.

وتوصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف أثناء أعمال الحفر في هرم ميديوم المنهار جزئيا، حيث يقوم الفريق بحفر مقبرة بنيت خلال نهاية عصر الأسرة الثالثة.

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ويُعتقد أن أعمال البناء في تلك الفترة بدأت في عهد آخر فرعون خلال عصر الأسرة الثالثة "الفرعون هوني"، حيث تابع سنفرو، أول فرعون من الأسرة الرابعة، أعمال البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الحفر في المنطقة خلال الأعوام السابقة، ساهمت في الكشف عن مقبرة الأمير "نفر ماعت"، ابن الملك سنفرو وحفيد الملك خوفو، حيث قامت البعثة بأعمال تنظيف في الجزء الجنوبي منها.

وفي مكان آخر، في شبه جزيرة سيناء، اكتشفت وزارة الآثار ورشة قديمة عملت على بناء السفن وإصلاحها منذ آلاف السنين.

ويقول الباحثون إن الورشة تعود إلى العصر اليوناني الروماني في مصر، والذي استمر منذ وصول الإسكندر الأكبر في القرن الرابع حتى القرن السابع، عندما اجتاح الفتح الإسلامي المنطقة.

المصدر: ديلي ميل